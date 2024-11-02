NBC News: рекордное число богатых американцев планируют покинуть США после выборов

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Рекордное количество состоятельных американцев хотят покинуть США на неопределенный период после президентских выборов. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на экспертов в миграционной отрасли.

Как рассказали иммиграционные адвокаты, богатые американцы планируют покинуть страну, так как многие опасаются политических и социальных беспорядков независимо от того, кто победит.

По информации телеканала, юристы и консультанты домохозяйств с высоким уровнем дохода отметили, что наблюдают рекордный спрос со стороны клиентов, которые ищут вторые паспорта или долгосрочные резиденции за рубежом.

"Мы никогда не видели такого спроса, как сейчас", – сказал NBC News руководитель группы Henley&Partners Доминик Волек, которая консультирует состоятельных людей по вопросам международной миграции.

С его слов, состоятельные граждане США впервые заняли 20% клиентской базы компании. Количество американцев, которые планируют переехать за границу, по меньшей мере выросло на 30% по сравнению с 2023 годом, добавил Волек.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Кандидатом от демократов утвердили Камалу Харрис, а от республиканцев – Дональда Трампа.

Более 50 миллионов граждан Соединенных Штатов уже досрочно проголосовали на выборах. Согласно обнародованным данным, порядка 39% из этих избирателей являются зарегистрированными демократами и около 36% – республиканцами.