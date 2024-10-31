Илон Маск предрек веселый период для США при победе Трампа

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США ждет самый веселый за последнее время период в случае победы Дональда Трампа в президентской гонке, заявил американский предприниматель Илон Маск. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на публикацию бизнесмена в социальной сети X.

"Это будет потрясающе", – заявил Маск.

Выборы на пост президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября 2024 года. От Демократической партии официально выдвинута Камала Харрис, от Республиканской партии – Трамп.

Более 50 миллионов американцев уже проголосовали досрочно на выборах. По обнародованным данным выходит, что порядка 39% из этих избирателей являются зарегистрированными демократами и около 36% – республиканцами. Около 41% из проголосовавших заранее – люди в возрасте старше 65 лет.

Между тем действующий американский лидер Джо Байден назвал "мусором" сторонников Трампа.

