Daily Mail: Байден назвал "мусором" сторонников Трампа

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Американский лидер Джо Байден назвал "мусором" сторонников кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Во время видеоконференции в Zoom, которую организовала правозащитная группа Voto Latino, Байден высказался по поводу слов Трампа о том, что США превратились в мировую свалку из-за миграционной политики демократической администрации. Действующий президент отметил, что единственным мусором являются сторонники Трампа.

Кроме того, по мнению Байдена, Трамп бессовестно демонизируют латиноамериканцев. Позже американский лидер опроверг эти слова, подчеркнув, что мусором он назвал риторику ненависти, которая прозвучала на одном из митингов Трампа.

Между тем редактор газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман считает, что Республиканская и Демократическая партии Соединенных Штатов договорились игнорировать государственный долг времен Второй мировой войны и "гигантский" дефицит бюджета страны "при отсутствии чрезвычайного положения в стране", передает RT.

По словам Фримана, при таком большом госдолге будущему президенту США придется тратить намного меньше, чем сейчас обещают оба кандидата, поэтому американцам потребуется "не только надежда, но и молитва".

Выборы на пост президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября 2024 года. От Демократической партии официально выдвинута Камала Харрис, от Республиканской партии – Трамп.

Более 50 миллионов американцев уже проголосовали досрочно на выборах. По обнародованным данным выходит, что порядка 39% из этих избирателей являются зарегистрированными демократами и около 36% – республиканцами. Около 41% из проголосовавших заранее – люди в возрасте старше 65 лет.

В свою очередь, американский предприниматель Илон Маск, ссылаясь на досрочное голосование в штате Пенсильвания, заявил, что Трампа ожидает "сокрушительная победа" на президентских выборах в США.