Экс-спецпредставитель Госдепа Волкер: Трамп может потребовать вывода войск РФ из зоны СВО

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Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы на предстоящих выборах может потребовать от России вывести войска из зоны СВО еще перед инаугурацией. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на выступление экс-специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера на 10-м молодежном Киевском форуме по безопасности.

Волкер заметил, что Трамп может попросить Владимира Путина вывести российские войска еще до 20 января – даты традиционной инаугурации нового президента в США. При этом, по его мнению, подобное решение не будет принято сразу после выборов. Он также подчеркнул, что уже сейчас необходимо готовиться к событиям, которые произойдут после 2025 года, в том числе к возможному окончанию активных боевых действий.

В свою очередь, Трамп не раз отмечал свое намерение положить конец украинскому конфликт, утверждая, что добьется прекращения огня в течение одного дня, хотя в Кремле подобное считают маловероятным. Кроме того, кандидат в президенты США планирует "переосмыслить" минские соглашения, в том числе приступить к обсуждению членства Украины в НАТО для того, чтобы российская сторона согласилась на переговоры.

Ранее Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужен военный конфликт с Россией. В случае победы на выборах он пообещал незамедлительно обратиться к Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом о начале переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

Выборы на пост президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября. От Демократической партии официально выдвинута Камала Харрис.