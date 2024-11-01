Трамп в ответ на критику дружбы с РФ напомнил, что остановил "Северный поток – 2"

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Экс-президент США Дональд Трамп ответил на критику, что он якобы являлся другом России, напомнив, что именно он добился приостановки строительства газопровода "Северный поток – 2", сообщает РИА Новости.

По его словам, утверждающие подобное больны.

"Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны", – заявил Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Он обратил внимание, что "Северный поток – 2" – самый большой газопровод в мире, простирающийся от России до Германии, и именно Трампу удалось уничтожить его. Экс-президент США утверждает, что никто не мог этого сделать, кроме него.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден вынужденно пошел на компромисс с властями Германии по строительству газопровода "Северный поток – 2". В СМИ подчеркивали, что именно при Байдене начинаются изменения. Санкции сняты, а компания Nord Stream 2 AG избегает наказания, уточняется в издании со ссылкой на секретные документы министерства экономики ФРГ.

По данным СМИ, Трамп был категорически против строительства газопровода, в то время как Байден хотел наладить отношения с Германией. При этом сам он так же критически относился к проекту.

Между тем глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что отказ от "Северного потока – 2" был ошибкой. Он задавался вопросом, зачем покупать ресурсы у других стран с "мутной репутацией" при отсутствии альтернатив, если можно запустить "Северный поток – 2" и решить проблему нехватки газа.

Взрыв на обоих "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.