В ФРГ возобновили страхование газопровода "Северный поток" – СМИ

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Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток", сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, полис покрывает физический ущерб для инфраструктуры и экономические проблемы, вызванные остановкой деятельности. Наличие страховки также облегчит проведение ремонта, необходимого для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря в Европу.

Один из источников сообщил, что правительство Германии не возражало против страхования. Другой источник говорит, что некоторые из немецких акционеров Nord Stream хотят сохранить трубопровод, если отношения с Москвой улучшатся.

В то же время на возрождение проекта надеются немногие, считая такое развитие событий маловероятным в ближайшем будущем.

Ранее глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что российскую сторону нужно привлечь к расследованию диверсий на "Северных потоках".

До этого Совет безопасности ООН не принял российскую резолюцию о международном расследовании подрывов на "Северных потоках". Акт не набрал необходимое число голосов – резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия, остальные государства воздержались.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приложит все усилия для того, чтобы не дать "соскочить с крючка" национальным расследованиям диверсий на "Северных потоках".

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" зафиксировали три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была зафиксирована в шведской экономической зоне 29 сентября.



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