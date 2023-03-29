США всеми силами мешают выяснению обстоятельств подрыва "Северных потоков" – посольство РФ

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Американские власти пытаются делать все возможное, чтобы не позволить провести независимое расследование по подрывам "Северных потоков". Об этом сообщается в телеграм-канале российского посольства в Вашингтоне.

Так в дипмиссии прокомментировали заявления Белого дома о достаточности тех расследований диверсии на газопроводах, которые ведутся европейскими странами.

"Видим в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников. Сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии", – говорится в заявлении посольства.

Российские дипломаты также сообщили, что заверения администрации США о полном доверии к разбирательствам единомышленников "гроша ломанного не стоят", особенно учитывая отказ российской стороне в допуске к расследованию и фактическую блокировку совместного призыва РФ, Китая и Бразилии на площадке Совбеза ООН запустить международное расследование.

Кроме того, в посольстве заявили, что американские СМИ тотально замалчивают проблему потенциально колоссального ущерба для окружающей среды от инцидентов на газопроводах.

В дипмиссии напомнили об огромном количестве боеприпасов с отравляющими химическими веществами, которые были затоплены на дне Балтийского моря после Второй мировой войны.

"Принимая во внимание изношенное состояние снарядов, взрывы в данной акватории грозят беспрецедентной экологической катастрофой и невосполнимым уроном для государств региона. Просчитывали ли эти риски исполнители теракта – остается только гадать", – заключили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН не принял российскую резолюцию о международном расследовании подрывов на "Северных потоках". Соответствующий документ не набрал нужное количество голосов – резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия, другие страны воздержались от голосования.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад оказывал сильное давление на членов Совбеза ООН, чтобы они не проголосовали за российский проект резолюции.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил, что отказ Совета безопасности ООН принять резолюцию по "Северным потокам" доказывает вину Соединенных Штатов в подрыве газопроводов.

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