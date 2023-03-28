США и ФРГ попались на вбросе в СМИ ложных версий терактов на "Северных потоках" – Захарова

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

США и Германия одновременно представили одинаковые версии взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" и тем самым вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Самое ужасное, что они абсолютно спалились, вбросив это и через американские, и немецкие издания", – сказала Захарова.

По ее мнению, вброс ложных теорий происшествия был нужен этим странам, чтобы отвлечь внимание от расследования журналиста Сеймура Херша, который обвинил США и Норвегию в организации теракта. Она подчеркнула, что после появления фейков в СМИ американские и немецкие официальные лица могут уходить от ответов на вопросы об инцидентах на газопроводах.

Захарова обратила внимание на то, что издания, опубликовавшие вбросы о взрывах, близки к правящим кругам своих стран.

В феврале этого года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, из которого следует, что взрывчатку под "Северными потоками", где в прошлом сентябре нашли несколько утечек, летом прошлого года заложили США, а позже активировали ее уже норвежцы.

В середине марта Владимир Путин сообщил, что в 30 километрах от места взрыва на "Северных потоках" был обнаружен столбик-антенна. Президент предположил, что он предназначен для активации еще одного взрывного устройства.

Позже датские власти заявили о некоем неизвестном объекте, обнаруженном рядом с газопроводом. При этом они предложили компании Nord Stream 2 AG, выступающей оператором "Северного потока", поучаствовать в операции по извлечению предмета.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.

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