Дания пригласила оператора "Северного потока" поднять найденный около газопровода объект

Фото: Минобороны Дании

Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока", поучаствовать в операции по извлечению обнаруженного рядом с газопроводом объекта. Об этом сообщается на сайте агентства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 30 километрах от места взрыва был обнаружен столбик-антенна, возможно, для активации еще одного взрывного устройства.

"С целью дальнейшего выяснения природы объекта датские власти решили поднять его на поверхность при содействии датского министерства обороны. В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило оператора трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции", – указано в сообщении.

Сообщается, что прежде чем агентство приступит к операции, оно дождется ответа от компании Nord Stream 2 AG.

Обнаруженный объект представляет собой цилиндр высотой около 40 сантиметров и диаметром около 10 сантиметров. Отмечается, что это может быть морской дымовой буй.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что 27 марта Россия представит резолюцию в ООН о проведении международного расследования подрывов на "Северных потоках". Соавтором резолюции стал Китай, впоследствии, по словам дипломата, к ней могут присоединиться и другие государства.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

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