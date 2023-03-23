Медведев заявил, что США был выгоден подрыв "Северных потоков"

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Соединенные Штаты – те, кто был непосредственно заинтересован в подрыве "Северных потоков", поэтому отвечать за теракт в итоге никто не будет. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью для российских СМИ.

"На самом деле, конечно, за это (подрыв газопроводов. – Прим. ред.) никто не ответит. <...> Нам же понятно, в чьих это интересах. Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счете основной бенефициар – это Соединенные Штаты Америки", – цитирует его ТАСС.

Медведев объяснил интерес США тем, что раньше они не могли конкурировать с Россией в плане поставок газа в Европу, а теперь у них просто нет конкурентов.

По его словам, за диверсию на трубопроводах сегодня платят простые европейцы. Так, стоимость газа для ЕС уже выросла по меньшей мере в 10 раз, это, в свою очередь, привело к подорожанию продовольствия, коммунальных услуг и даже закрытию производств.

"Население Евросоюза уже платит в три конца, как принято говорить. <...> Они уже получили дорогие счета за свет, за газ, дорогие огурцы, дорогие помидоры, закрытие целого ряда производств, нерентабельную химию и так далее", – заметил зампред Совбеза.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

Российские власти охарактеризовали случившееся как теракт. Между тем в феврале этого года американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, из которого следует, что к взрывам причастны США и Норвегия.



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