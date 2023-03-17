16:20Политика
Расследование ЧП на "Северных потоках" не будет объективным без участия РФ – Ушаков
Фото: kustbevakningen.se
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что расследование диверсий на "Северных потоках", к которому Дания решила не допускать российскую сторону, не будет объективным.
"Совершенно неконструктивная позиция, неконструктивный подход, конечно, какое там расследование будут проводить сами датчане, мы не знаем, но объективности в нем будет явно недостаточно", – цитирует его ТАСС.
Ранее глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания не разрешит России участвовать в расследовании диверсий. Он подчеркнул, что в Дании, Швеции и Германии большое внимание уделяется верховенству права, поэтому результаты не должны подвергаться сомнению.
В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.
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