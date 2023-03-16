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19:02

Политика

В Дании заявили, что не дадут РФ принять участие в расследовании ЧП на "Северных потоках"

Фото: Trond Larsen.Blueeye Robotics.Expresssen

Дания не разрешит России участвовать в расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". С таким заявлением выступил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен. Об этом сообщает Local Denmark.

"Министр иностранных дел заявил, что Дания не разрешит России принять участие в расследовании взрывов трубопроводов", – отмечается в статье.

Глава министерства обратил внимание на то, что в Дании, Швеции и Германии большое внимание уделяется верховенству права, поэтому результаты расследования не должны подвергаться сомнению.

Дания предупредила Россию о том, что проведет тщательное расследование и своевременно объявит об итогах проделанной работы, рассказал дипломат.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.

Позднее в МИД РФ сообщили, что Совет безопасности ООН должен принять резолюцию об учреждении независимой комиссии по расследованию взрывов на газопроводах.

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