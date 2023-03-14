Политолог объяснил необходимость обнародования переписки по "Северным потокам"

Фото: kustbevakningen.se

Обнародование переписки о расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" поможет жителям Европы убедиться в антинациональном курсе правительств государств Европейского союза. Об этом в интервью радио Sputnik заявил политолог, экономист Александр Дудчак.

"Нужно информировать общественность в европейских странах, в первую очередь в той же Германии, потому что она была потенциально наибольшим выгодополучателем завершения строительства и эксплуатации газопровода. Люди должны понимать, что у руля этих стран стоят продажные агенты иностранных государств", – объяснил он.

По словам эксперта, они действуют в интересах другой страны, что является предательством.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсий на "Северных потоках".

Полянский отметил, что доказательства позволят ООН убедиться в том, что страны не информировали РФ о ходе их расследований.

Также в МИД РФ сообщали, что Совет безопасности ООН должен принять резолюцию об учреждении независимой комиссии по расследованию взрывов на газопроводах.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.

Танкер под флагом Греции неделю находился у мест взрывов на "Северных потоках"

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