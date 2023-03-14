Полянский заявил, что РФ распространила в СБ ООН переписку по "Северным потокам"

Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсий на "Северных потоках". Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В рамках усилий по продвижению проекта резолюции СБ ООН по созданию под эгидой ООН международной комиссии по расследованию диверсии на "Северных потоках" мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА ООН копию нашей переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям", – написал Полянский в своем телеграм-канале.

По его словам, подобные доказательства позволят ООН убедиться в том, что страны не информировали РФ о ходе их расследований.

Ранее Полянский сообщил, что в упомянутых письмах Россию "просят не лезть не в свое дело", в то время как страна является затронутой стороной. Последние публикации в СМИ политик назвал отвлекающим маневром.

Одна из подобных недавно появилась в газете The New York Times. В ней со ссылкой на источники в администрации США утверждалось, что диверсии на "Северных потоках" якобы могла провести проукраинская группировка. Отмечалось, что они действовали без ведома президента Украины Владимира Зеленского и властей Киева.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.



Новости часа: Совбез ООН должен учредить комиссию по теракту на "Северных потоках"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!