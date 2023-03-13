СМИ назвали местоположение яхты, связанной с диверсией на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Яхта "Андромеда", на которой, предположительно, подозреваемые в подрыве "Северных потоков" направлялись к газопроводам, находится на мысе Буг на германском острове Рюген. Об этом сообщает издание Spiegel.

Кроме того, по информации издания, адрес электронной почты, который был использован для аренды судна, может указывать на Украину.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Германии установили модель и курс следования яхты, с которой, предположительно, была совершена диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Совбез ООН должен принять резолюцию об учреждении независимой комиссии по расследованию взрывов на "Северных потоках".

Она также добавила, что поиск необходимого компромисса будет продолжаться с учетом важности установления заказчиков и исполнителей теракта.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что вбросы о том, что взрывы на газопроводах устроил Киев, призваны запутать ход дела. Он объяснил, что подобные данные были опубликованы без ссылок на реальный источник.

Танкер под флагом Греции неделю находился у мест взрывов на "Северных потоках"

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