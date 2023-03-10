В СМИ раскрыли подробности о яхте, связанной с диверсией на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

В Германии установили модель и курс следования яхты, с которой предположительно была совершена диверсия на "Северных потоках". Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает немецкое издание Spiegel.

"Судно, на котором, как предполагается, диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой "Андромеда" с портом приписки Бреге на острове Рюген", – указано в сообщении.

15-метровую яхту модели Bavaria Cruiser 50, неустановленные личности арендовали с помощью чартерной фирмы острова Рюген, пишет издание. Согласно отчету, яхта отправилась из порта Росток-Варнемюнде и затем зашвартовалась на короткое время в порту Вик на северном побережье острова.

Ранее в газете The New York Times появилась публикация, в которой со ссылкой на источники в администрации США утверждалось, что диверсии на "Северных потоках" якобы могла провести проукраинская группировка. Отмечалось, что группировка действовала без ведома президента Украины Владимира Зеленского и властей Киева.

В немецкой газете Die Zeit также заявили, что следователи установили судно, с которого была совершена диверсия на "Северных потоках", оно принадлежало украинской компании.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не верят, что за терактом на "Северных потоках" стоит проукраинский "Доктор Зло". Он подчеркнул, что это была слишком сложная задача, которая по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, которых не так много в нашем мире.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.

Песков назвал скоординированным вбросом в СМИ публикации о "Северных потоках"

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