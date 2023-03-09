Медведев назвал пропагандой версию подрыва "Северных потоков" проукраинской группировкой

Фото: kustbevakningen.se

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал пропагандой утверждение, что взрывы на газопроводах "Северный поток" были организованы некой "проукраинской группировкой". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, на протяжении трех дней западные СМИ разворачивают голливудскую драму на тему, кто стоит за взрывами "Северных потоков".

"Оказывается, все дело в какой-то неведомой "проукраинской группировке". Которая (особо подчеркивается) никак, ну совершенно, абсолютно, ни единым проводочком и выключателем не связана ни с бандеровским Киевом, ни с зомбированной гинекологами Европой, ни с погрузившейся в старческий маразм Америкой", – написал замглавы Совбеза.

Западные СМИ утверждают, что водолазы, которые установили взрывное устройство, были гражданами Украины или России, не имеющими отношения к киевскому режиму, отметил политик. По его словам, если газопровод все-таки взорвали граждане Украины, а не России, тогда нет смысла поддерживать их поставками вооружения и денежными средствами.

В заключение Медведев задался вопросом, зачем Запад "отмазывает" киевский режим от ситуации с "Северными потоками". Отвечая на него, зампред Совбеза предположил, что гражданам Европы уже не нравится оплачивать из собственного кармана новые пакеты санкций и поставки вооружения Киеву. По словам Медведева, европейцы уже показывают свой негативный настрой касательно падения уровня жизни "в когда-то благополучных странах".

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была найдена в шведской экономической зоне 29 сентября.



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