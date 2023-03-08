Фото: kremlin.ru

Публикации о "Северных потоках" являются скоординированным вбросом в СМИ, это пахнет чудовищным преступлением. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в газете The New York Times появилась публикация, в которой со ссылкой на источники в администрации США утверждалось, что диверсии на "Северных потоках" могла провести проукраинская группировка без ведома властей Киева.

В немецкой газете Die Zeit заявили, что следователи якобы установили судно, с которого была совершена диверсия на "Северных потоках", оно принадлежало украинской компании.

"Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Он заявил, что это все не просто странно, а "пахнет чудовищным преступлением". Песков задается вопросом, как американские чиновники, на которых ссылаются в публикациях, могут что-то предполагать без расследования.

Представитель Кремля также отметил, что Россию до сих пор не допускают до следствия. По его словам, Москва только несколько дней назад получила ноты об этом от Дании и Швеции.

"Как минимум страны-акционеры потоков и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет", – подчеркивает Песков.

До этого в посольстве РФ заявили, что утечки в СМИ США по "Северным потокам" призваны лишь сбить с толку тех, кто хочет разобраться в этом деле. Там обратили внимание на то, что публикации мгновенно получили "зеленый свет" в информационном поле США и вмиг облетели СМИ.

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую установили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была найдена в шведской экономической зоне 29 сентября.



Песков назвал скоординированным вбросом в СМИ публикации о "Северных потоках"

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