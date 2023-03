Журналист Херш назвал США единственными подозреваемыми в подрыве "Северных потоков"

Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

Вашингтон всегда являлся подозреваемым в диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом в беседе с китайским телеканалом CGTN рассказал лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш.

"Мы уже вложили к этому моменту 113 миллиардов долларов в украинский конфликт. И это только подсчеты правительства, не включая те средства, которые поступили от Германии, НАТО и других западных стран. Единственным подозреваемым во взрывах на "Северных потоках", если говорить об очевидном, были США", – указал репортер.

Он отметил, что изучал газовый и нефтяной бизнес, общался с людьми и делал публикации для изданий The New York Times, New York Magazine и London Review of Books.

"Когда я работал для The New York Times, я написал несколько десятков публикаций о Центральном разведывательном управлении, перевороте в Чили, противозаконной слежке за собственными гражданами", – напомнил Херш.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую установили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была найдена в шведской экономической зоне 29 сентября.

Затем Сеймур Херш опубликовал собственное расследование, согласно которому причастными к ЧП на газопроводах являются США и Норвегия.

Он уверен, что американские водолазы во время учений НАТО установили под газопроводами взрывчатку летом 2022 года. Через три месяца после установки ее активировали норвежцы.



Журналисты КНР восстановили хронологию событий при диверсиях на "Северных потоках"

