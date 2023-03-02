Аналитик заявил, что Россия сможет добиться ясности в ситуации с "Северными потоками"

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT оценил слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, который заявил, что Россия настаивает на честном расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток".

Аналитик уверен, что Европа пытается идти по линии США.

"Поэтому не стоит от них ждать, что они адекватно отреагируют на наши призывы", – сказал он.

По словам эксперта, мир может быть заинтересован в объективной картине ситуации. Он напомнил, что немецкие компании являются крупными инвесторами, а Германия – получателем газа.

"Мы будем добиваться внесения ясности, чтобы были конкретно названы организаторы и исполнители этого террористического акта. Это важно не только для нас", – резюмировал Оленченко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр публично уходит от ответа о виновных в подрыве "Северных потоков".

Так, немецкий дипломат заявил, что длительное молчание ФРГ по поводу взрывов на газопроводах объясняется продолжающимся расследованием инцидента. Он уточнил, что ФРГ, Дания и Швеция продолжают расследование, чтобы внести полную ясность в то, что и почему случилось.



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