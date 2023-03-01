Посол ФРГ публично уходит от ответа о виновных в подрывах "Северных потоков" – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр публично уходит от ответа о виновных в подрыве "Северных потоков".

Ранее немецкий дипломат заявил, что длительное молчание ФРГ по поводу взрывов на газопроводах объясняется продолжающимся расследованием инцидента.

Захарова припомнила послу ситуацию с делом блогера Алексея Навального (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности), когда у ФРГ буквально сразу появились соответствующие доказательства и обвинения.

"А сейчас что помешало тому же самому послу фон Гайру однозначно оценить теракт, совершенный, между прочим, в зоне ответственности военного блока, отвечающего за безопасность, в который входит и его страна? На этот раз он ухватился за расследование как за повод избежать неудобного разговора об очевидном", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Мария Захарова высказалась по поводу расследования американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на газопроводах "Северные потоки". Она подчеркнула, что в расследовании Херша о Северных потоках "фактов хоть отбавляй".

Официальный представитель МИД также возмутилась, что материал не комментируют специалисты из НАТО, которые "раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте".

До этого Захарова заявила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц вынужден оправдываться, скрывая информацию о диверсиях на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

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