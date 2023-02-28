Захарова назвала источником финансирования евродепутатов военные компании США

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Депутаты Евросовета получают средства от военных компаний Соединенных Штатов Америки (США). Такое мнение в своем телеграм-канале высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Журналисты EUObserver внезапно выяснили, что пенсию евродепутаты получали, например, от американских корпораций Raytheon, Honeywell International и Textron Inc – военных компаний, которые разрабатывают, производят и продают среди прочей номенклатуры кассетные боеприпасы", – сообщила дипломат.

Захарова пояснила, что деньги евродепутаты получают с продажи тех средств вооружений, которые стремятся запретить в Евросоюзе.

Вместе с тем представитель МИД указала на инвестиции депутатов ЕС в нефтегазовую компанию Royal Dutch Shell после разлива нефти из трубопровода компании. Подобное, по словам Захаровой, противоречит принципам европейских политиков о поддержании экологической обстановки.

Немецкий депутат Ютта Паулус, заметила дипломат, при подготовке поправок в законодательство использовала заготовленные компанией Clean Air Task Force документы.

Ранее Захарова упрекнула американские СМИ в замалчивании экологической катастрофы в США. В результате утечки на трубопроводе Keystone в Канзасе больше 10 тысяч баррелей нефти вытекли в местный ручей. Катастрофа стала крупнейшей за последние 10 лет.



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