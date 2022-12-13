Захарова упрекнула западные СМИ в замалчивании экологической катастрофы в США

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила западные СМИ в замалчивании экологической катастрофы с разливом нефти в США.

Как сообщает РИА Новости, об инциденте стало известно 9 декабря. В результате утечки на трубопроводе Keystone в Канзасе больше 10 тысяч баррелей нефти вытекли в местный ручей. Это крупнейший разлив нефти в США за последние 10 лет.

"Вы что-нибудь слышали об американо-канадском нефтепроводе Keystone Pipeline? <...> В самом центре американского континента <...> текут буквально реки сырой нефти из-за разлива, но СМИ об этом сообщают крайне дозированно", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Захарова предположила, что молчание в прессе связано с тем, что у власти в стране находятся демократы, которые известны своей "экологической ангажированностью" – говорить правду об инциденте им просто невыгодно.

"В медиапространстве как будто ничего не произошло. Где же "разоблачительные" статьи в CNN вроде тех, которые они печатают, когда рассказывают об инцидентах в других странах? Экология – экологией, а политика по расписанию", – добавила представитель МИД.

Она также обратила внимание на тот факт, что о катастрофе молчат и крупные экологические организации, в том числе их подразделения в США и Канаде. Речь идет о Greenpeace, WWF, Международном союзе охраны природы и Центре экологической устойчивости Института Земли.

В октябре прошлого года крупное экологическое бедствие произошло в штате Калифорния. В водах Тихого океана произошел разлив около 477 тысяч литров нефти.

Это привело к гибели рыб и птиц, нефтепродукты попали в местный экологический заповедник.



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