В ГД предложили ввести уголовную ответственность за нанесение вреда Байкалу

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Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский выступил с предложением увеличить штрафы для недобросовестных природопользователей за загрязнение Байкала и рек, которые в него впадают. Об этом сообщает ТАСС.

"Нужно превентивно рассмотреть и вопрос об уголовной ответственности для должностных лиц в случае нанесения непоправимого вреда экологии Байкала", – сказал Якубовский на экспертном круглом столе с экологами на площадке "Единой России".

Он также выразил мнение, что было бы целесообразно увеличить экологический сбор с предприятий, расположенных в границах Байкальской природной территории и оказывающих серьезную нагрузку на экосистему озера.

По словам Якубовского, нужно поддержать предложение Российского экологического оператора об ограничении по распространению пластиковой тары в природоохранной зоне Байкала.

Ранее эколог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что каждый человек должен стараться оставлять как можно меньший экологический след. По его словам, нужно начинать с себя. Так, эксперт призвал использовать меньше воды и света.