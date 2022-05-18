Генсек ООН предупредил о приближении климатической катастрофы

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Доклад Всемирной метеорологической организации по итогам 2021 года свидетельствует о скорой климатической катастрофе. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Глобальная энергетическая система нарушена, и это приближает нас к климатической катастрофе", – цитирует Гутерриша "Интерфакс".

Он отметил, что в 2021 году среди явлений, которые достаточно сказались на мировом климате, – подъем уровня моря, рост температуры океана, концентрация парниковых газов, увеличение кислотности воды в океанах. Кроме того, по словам генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа, данные процессы будут продолжаться до тех пор, пока не появятся средства для удаления углерода из атмосферы.

Гутерриш также выступил с предложением по ряду мер для ускорения энергетического перехода. При этом он напомнил про доступность таких возобновляемых источников, как ветер и солнечная энергия. Помимо этого, генсек ООН подчеркнул необходимость расширения поставок компонентов для технологий использования возобновляемых источников энергии.

Он также призвал страны ускорить и сделать проще схему утверждения проектов в области солнечной и ветровой энергетики, улучшить электросети, отказаться от субсидирования ископаемых видов топлива и утроить инвестиции в возобновляемые источники энергии.

"Пришло время ускорить переход на возобновляемые источники энергии, пока не стало слишком поздно", – заключил генсек ООН.

Ранее эколог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что каждый человек должен стараться оставлять как можно меньший экологический след. По его словам, нужно начинать с себя. Так, эксперт призвал использовать меньше воды и света.