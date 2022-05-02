Эколог рассказал об опасности поджигания сухой травы

В Подмосковье выгорают целые поля. Иногда пожары случаются случайно, а иногда и специально. Поля горят под Клином, в Истре и Балашихе.

Эколог Элмурод Расулмухамедов рассказал, что при возгорании сухой травы повреждается молодая зелень, насекомые. При интенсивном горении сильное влияние оказывается и на микробиологический состав почв. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

