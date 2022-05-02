В Подмосковье дачники начали сжигать старую траву

В Подмосковье выгорают целые поля. Как только установилась теплая погода, дачники начали сжигать старую траву. Кто-то делает это специально, кто-то – по случайности, во время приготовления шашлыков. При этом каждый такой пожар, как говорят экологи, – угроза не только для людей, гибнут целые эко-системы.

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