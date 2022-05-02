В Подмосковье запрещают разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор. В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что это может обернуться настоящим бедствием. При сильном ветре огонь может перекинуться как на лес, так и на дома. На сегодняшний день в МЧС уже зафиксировали случаи поджога сухой травы во всех городских округах Московской области. За это грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, для предпринимателей – до 30 тысяч, а для юридических лиц – 500 тысяч.

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