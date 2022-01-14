Кровля грузинской церкви загорелась в центре Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Возгорание произошло на кровле храма Великомученика Георгия Победоносца в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации источника, площадь возгорания составляет 20 квадратных метров.

Спасателям уже удалось сбить открытое горение. На данный момент производятся проливка и осмотр перекрытий.

Ранее крупный пожар произошел в промзоне в подмосковном Дмитрове. Там горели офисы на площади 2 тысячи квадратных метров. К тушению огня были привлечены больше 50 человек и 22 пожарные машины.