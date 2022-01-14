Пожар произошел в торговом павильоне на строительном рынке в ТиНАО

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Пожар начался в торговом павильоне на строительном рынке в ТиНАО, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На территории строительного рынка "Мельница" горит павильон на втором этаже", – отмечается в сообщении.

По информации источника, также есть угроза распространения огня.

Ранее пожар произошел в здании с торговыми павильонами по адресу Сущевский Вал, дом 46, в Москве. Загорелась крыша одноэтажной части здания и кафе, расположенного на верхнем этаже двухэтажной части. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.