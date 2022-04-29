ЦБ не обсуждает увеличение страховки по вкладам до 2 млн рублей

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Банк России в настоящее время не рассматривает возможность увеличения страховых выплат по депозитам до 2 миллионов рублей, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявила об отсутствии возможности досрочного снятия валютных ограничений для граждан до 9 сентября.

По ее словам, дальнейшее развитие ситуации требует тщательного анализа. При этом глава ЦБ отметила, что возможности дальнейшего смягчения валютных ограничений рассматриваются.