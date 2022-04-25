Эксперт не исключил усиления санкций против РФ после победы Макрона

Фото: depositphotos/vverve

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров не исключил, что после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах санкции в отношении России будут усилены. Об этом сообщает "Радио 1".

Эксперт выразил мнение, что не стоит ждать потепления отношений Парижа с Москвой.

"Он [Макрон] все время говорил, что с Россией нужно вести диалог и пробовать понять позицию друг друга. Тем более важно делать это сейчас в связи с событиями в Украине. В то же время диалог этот твердый, жесткий. Он будет подкрепляться санкциями в отношении нашей страны. Не исключено, что они могут ужесточаться, хотя дальше уже некуда", – подчеркнул Федоров.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявил, что победа Макрона на президентских выборах может привести к росту радикализма в отношении России. По его мнению, в ближайшее время Макрон уделит особое внимание внешней политике, от экологической безопасности до энергетической.

Макрон в решающем туре президентских выборов набрал 58,55% голосов, в то время как его оппонент Марин Ле Пен получила 41,45%. По данным МВД Франции, явка превысила 63% – это меньше, чем было на предыдущих выборах в 2017 году. Ле Пен признала поражение, но при этом отметила успех кампании.

