Эксперт не исключил усиления санкций против РФ после победы Макрона

Фото: depositphotos/vverve
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров не исключил, что после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах санкции в отношении России будут усилены. Об этом сообщает "Радио 1".
Эксперт выразил мнение, что не стоит ждать потепления отношений Парижа с Москвой.
"Он [Макрон] все время говорил, что с Россией нужно вести диалог и пробовать понять позицию друг друга. Тем более важно делать это сейчас в связи с событиями в Украине. В то же время диалог этот твердый, жесткий. Он будет подкрепляться санкциями в отношении нашей страны. Не исключено, что они могут ужесточаться, хотя дальше уже некуда", – подчеркнул Федоров.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявил, что победа Макрона на президентских выборах может привести к росту радикализма в отношении России. По его мнению, в ближайшее время Макрон уделит особое внимание внешней политике, от экологической безопасности до энергетической.
Макрон в решающем туре президентских выборов набрал 58,55% голосов, в то время как его оппонент Марин Ле Пен получила 41,45%. По данным МВД Франции, явка превысила 63% – это меньше, чем было на предыдущих выборах в 2017 году. Ле Пен признала поражение, но при этом отметила успех кампании.
Новости мира: Макрон победил во II туре президентских выборов во Франции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: