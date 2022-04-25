В СФ допустили рост радикализма в адрес РФ из-за победы Макрона

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Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции может привести к росту радикализма в отношении России. Такое мнение высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале.

По его мнению, в ближайшее время Макрон уделит особое внимание внешней политике, от экологической безопасности до энергетической, "за неимением внятных рецептов" по выводу экономики страны из кризиса и по решению миграционной проблемы.

"Так что ожидаю повышения градуса радикализма Парижа на российском направлении, причем с прицелом не столько на содействие решению украинских проблем, сколько на демонстрацию любой ценой национального французского флага", – подчеркнул Косачев.

Он отметил, что переизбрание Макрона не более чем новость, а событием стала бы победа Марин Ле Пен. Косачев считает, что Макрон победил из-за усиления протестных настроений в стране, пандемии и турбулентности международной и европейской политики. По его словам, во всех этих случаях президенту Франции не надо было объяснять отсутствие перемен в жизни общества и провалы внешней политики.

"Макрон победил скорее на отрицании избирателями Ле Пен, нежели чем на собственных успехах. Две пятых этих избирателей, уже вторые президентские выборы подряд отказывающих в доверии к традиционной политике, – признак сохраняющегося общественного раскола. Его причины большей частью внутренние, хотя и с проекцией на внешнюю политику страны", – сказал Косачев.

Макрон в решающем туре президентских выборов набрал 58,55% голосов, в то время как его оппонент Марин Ле Пен получила 41,45%. По данным МВД Франции, явка превысила 63% – это меньше, чем было на предыдущих выборах в 2017 году. Ле Пен признала поражение, но при этом отметила успех кампании.

