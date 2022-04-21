Борьба с экономическими последствиями пандемии обошлась Франции в 600 млрд евро – Макрон

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что долг страны, вызванный борьбой с экономическими последствиями пандемии, составил 600 миллиардов евро. Об этом политик сообщил в ходе теледебатов со своей соперницей Марин Ле Пен от "Национального объединения".

"Считаю, что долг полностью оправдан", – передает слова Макрона ТАСС.

Как отметил глава государства, этот долг связан с помощью владельцам кафе и ресторанов, а также представителям малого бизнеса и ремесленникам.

Ранее кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен выступила против введения эмбарго на поставки российских нефти и газа. По ее мнению, такая инициатива "не затронет по-настоящему Россию", но обернется негативными последствиями для французов.

Действующий глава Франции Эммануэль Макрон набрал в первом туре президентских выборов 27,84% голосов после подсчета 100% бюллетеней. Его оппонент, кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, получила 23,15%. На третьем месте оказался лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%.

Во второй тур голосования прошли Макрон и Ле Пен. Он запланирован на 24 апреля.

