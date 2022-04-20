Ле Пен заявила, что выступает против эмбарго на поставки нефти и газа из России

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Кандидат на пост президента Франции от "Национального объединения" Марин Ле Пен выступила против введения эмбарго на поставки российских нефти и газа, в ходе теледебатов с главой государства Эмманюэлем Макроном, баллотирующимся на второй срок.

По ее мнению, такая инициатива "не затронет по-настоящему Россию", но обернется негативными последствиями для французов.

"Я выступаю за гуманитарную, финансовую помощь Украине, поставки средств для обороны... Я согласна с санкциями против олигархов, банков", – передает слова политика ТАСС.

Ранее Ле Пен заявила, что Крым воссоединился с Россией в соответствии с итогами прошедшего на полуострове в марте 2014 года референдума. До этого Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах выведет Францию из командования НАТО. Она добавила, что никогда не сможет согласиться с тем, чтобы французские войска подчинялись командованию НАТО.

Она также подчеркнула, что ключевыми принципами ее внешней политики будут независимость, равноудаленность и постоянство. Она также пообещала продолжать осуществлять поставки оборонительного оружия Украине.

Ранее сообщалось, что действующий глава Франции Эммануэль Макрон набрал в первом туре президентских выборов 27,84% голосов после подсчета 100% бюллетеней. Его оппонент, кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила 23,15%. На третьем месте оказался лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%.

Во второй тур голосования прошли Макрон и Ле Пен. Он запланирован на 24 апреля.

