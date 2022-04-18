Ле Пен заявила, что Крым воссоединился с РФ согласно итогам референдума

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Крым воссоединился с Россией в соответствии с итогами прошедшего на полуострове в марте 2014 года референдума, заявила кандидат на пост президента Франции от "Национального объединения" Марин Ле Пен.

"Крым вошел в состав России на основании итогов референдума", – передает слова Ле Пен ТАСС.

Ранее сообщалось, что действующий глава Франции Эммануэль Макрон набрал в первом туре президентских выборов 27,84% голосов после подсчета 100% бюллетеней. Его оппонент, кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила 23,15%. На третьем месте оказался лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%.

Во второй тур голосования прошли Макрон и Ле Пен. Он запланирован на 24 апреля.