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Политика

13 апреля, 21:41

Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским

политиказа рубежом

Фото: ТАСС/Caroline Blumberg/EPA

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что признает суверенитет России над Крымом. Она также отметила, что не жалеет о внесении ее в список нежелательных на Украине лиц.

"Я отнюдь не сожалею об этом, поскольку решение о статусе Крыма было принято на референдуме", – цитирует ее ТАСС.

Политик отметила, что так или иначе пока не намерена посещать Киев, однако не исключила, что в случае ее избрания президентом Франции украинские власти могут снять с нее запрет на въезд.

Ранее, в среду, Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах выведет Францию из объединенного военного командования НАТО. Она отметила, что никогда не сможет согласиться с тем, чтобы французские войска подчинялись командованию Североатлантического альянса.

В апреле во Франции проходят президентские выборы. Первый тур состоялся в минувшее воскресенье. По его итогам действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов. За Ле Пен проголосовали 23,15% французов. Исход выборов определится 24 апреля после второго тура.

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