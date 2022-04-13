Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах выведет Францию из командования НАТО

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Кандидат "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах выведет Францию из объединенного военного командования НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Она добавила, что никогда не сможет согласиться с тем, чтобы французские войска подчинялись командованию НАТО.

"Франция должна вернуться к статусу в Альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 год. Когда военные действия закончатся, я предложу провести стратегическое сближение между НАТО и Россией", – сказала Ле Пен.

Она также подчеркнула, что ключевыми принципами ее внешней политики будут независимость, равноудаленность и постоянство. Она также пообещала продолжать осуществлять поставки оборонительного оружия Украине.

Кроме того, Ле Пен планирует реформировать Евросоюз изнутри. Она выразила несогласие с ключевой ролью английского языка в ЕС и выступила за укрепление позиций французского и немецкого.

По ее словам, после победы на президентских выборах она выйдет из программы по совместной разработке военных самолетов с Германией, чтобы сосредоточиться на обновлении парка истребителей Rafale.

Ранее сообщалось, что действующий глава Франции Эммануэль Макрон набрал в первом туре президентских выборов 27,84% голосов после проверки 100% бюллетеней. Его оппонент, кандидат от партии "Национальное объединение", Марин Ле Пен получила 23,15%. На третьем месте оказался лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%.

