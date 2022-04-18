Европарламент планирует взыскать с Ле Пен 617 тыс евро за растрату госсредств – СМИ

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Европейский парламент планирует взыскать с кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен и ее сторонников 617 тысяч евро. Об этом со ссылкой на источники в ЕП сообщает Agence France-Presse.

"Европарламент обратился в Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству после обнаружения некоторых нарушений", – говорится в публикации.

По данным агентства, речь идет о незаконной растрате госсредств. Сообщается, что 11 марта прокуратура Парижа получила отчет, якобы свидетельствующий о том, что Ле Пен и ее сторонники использовали деньги, предоставляемые политическим группам в контексте их мандата в ЕП, в личных целях.

Ранее сообщалось, что в первом туре президентских выборов во Франции победил действующий глава государства Эммануэль Макрон. Он набрал 27,84% голосов. Ле Пен получила 23,15%. На третьем месте оказался лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%. Таким образом, во второй тур голосования, который запланирован на 24 апреля, прошли Макрон и Ле Пен.