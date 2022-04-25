Макрон победил во II туре президентских выборов во Франции

Фото: AP/ТАСС

Действующий глава Франции Эммануэль Макрон набрал во втором и решающем туре президентских выборов 58,55% голосов после подсчета 100% бюллетеней. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

Его оппонент, кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила 41,45%.

По данным МВД Франции, явка превысила 63%, это меньше, чем было на предыдущих выборах в 2017 году.

Ле Пен уже признала поражение, но при этом назвала успехом предварительные результаты. Она позвонила своему сопернику по телефону. Тем не менее, подсчет голосов продолжается, а избирательные участки уже закрылись.

Кроме того, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" заявила, что уже начинает готовиться к предстоящим этим летом выборам в парламент.