Ле Пен заявила о подготовке к парламентским выборам во Франции

Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, проигрывающая президентские выборы во Франции, заявила, что уже начинает готовиться к предстоящим этим летом выборам в парламент.

Компания Twitter вновь приступила к рассмотрению предложения Илона Маска о приобретении одноименной соцсети. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. По ее сведениям, Маск готов вложить 46,5 миллиарда долларов.

Россия и Белоруссия находятся под западными санкциями много лет и знают, как на них отвечать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире белорусского телеканала ОНТ. По ее словам, сила заключается в единстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.