МО РФ опубликовало новый список с персональными данными погибших украинских военных

Минобороны России опубликовало в своих телеграм-каналах новые списки погибших украинских военных в ходе спецоперации. Раскрыты сведения о значительных потерях 1-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины имени Петра Дорошенко.

В представленных документах также есть сведения о большом количестве дезертировавших украинских военных. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.