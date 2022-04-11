Эксперты объяснили, кто из кандидатов в президенты Франции выгоднее для России

Во Франции состоялся первый тур президентских выборов. По его результатам в лидеры вырвались действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Судьба президентского кресла решится 24 апреля во втором туре, так как ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% голосов избирателей. Разбираемся, у кого из претендентов выше шансы на успех и чья победа выгоднее России.



Фото: Ludovic Marin, Pool via AP

Лидерство без сюрпризов

В гонку за пост президента Франции всего вступили 12 кандидатов. Основными претендентами на победу по опросам общественного мнения были Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Таким образом, результаты первого тура не стали сюрпризом: действующий президент Франции набрал примерно 27% голосов против 23% у кандидата от партии "Национальное объединение". Тройку лидеров с результатом почти в 22% замкнул лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Общая явка избирателей в первом туре, по данным МВД, составила около 74%.

После объявления промежуточных результатов другие кандидаты рассказали своим избирателям, за кого предпочтительнее проголосовать во втором туре. Большинство из них напрямую поддержали Эммануэля Макрона. Жан-Люк Меланшон решил не агитировать за действующего президента Франции в открытую, при этом призвал своих избирателей не голосовать за Марин Ле Пен. "Нельзя дать власть мадам Ле Пен", – несколько раз заявил Меланшон с трибуны в своем предвыборном штабе после публикации первых экзитполов.

В то же время Ле Пен поддержали лидер правого оппозиционного движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Аньян и основатель движения "Реконкиста" Эрик Земмур. Последний по итогам первого тура занял четвертое место, набрав около 7% голосов.





Эрик Земмур кандидат на пост президента Франции Если соперником Марин Ле Пен выступает человек, который позволил пустить во Францию 2 миллиона мигрантов, человек, который ни слова не сказал по поводу безопасности и миграционной проблемы в ходе своей кампании, то я призываю своих избирателей проголосовать за Марин Ле Пен.

Во время президентской кампании Макрон и Ле Пен не раз высказывались о взаимоотношениях с Россией. Действующий глава Елисейского дворца чаще всего из лидеров Евросоюза созванивался с Владимиром Путиным в контексте ситуации на Украине. Макрон заявил о необходимости такого диалога, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе. В то же время нынешний президент Франции выступает за усиление санкций против России.

Марин Ле Пен во время избирательной кампании заявила о планах по выходу Франции из НАТО в случае ее избрания на пост президента Пятой республики. Это необходимо, чтобы страну больше не могли втянуть в чужие конфликты, объяснила она. Кроме того, в апреле 2022 года Ле Пен в интервью радио FranceInfo выступила против тех санкций в отношении России, которые в большей степени вредят Западу. В особенности она не поддерживает эмбарго на российское сырье, нефть, газ и уголь, так как это спровоцирует рост платежей для французов. В том же интервью Ле Пен в очередной раз признала Крым частью России. Решение о воссоединении жители полуострова приняли на референдуме, после которого никто оттуда не уехал, чтобы просить убежища, напомнила она.



По словам Ле Пен, с Россией необходимо поддерживать диалог, так как в противном случае Москва усилит сотрудничество с Китаем. Такой расклад не в интересах Европы, подчеркнула кандидат в президенты Франции.

Высокий результат Ле Пен уже обеспокоил политиков как внутри страны, так и за рубежом. К примеру, глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал ее успех сигналом тревоги, которым нельзя пренебрегать. Ранее он же называл Ле Пен опасным человеком для страны. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, в свою очередь, заявил, что возможная победа Ле Пен во втором туре полностью изменит курс Евросоюза. Французы должны помешать такому развитию событий, призвал он.

За кого болеть?

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Макрон в первом туре выступил несколько лучше, чем ожидалось, поделился своим мнением в разговоре с Москвой 24 генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Такие результаты эксперт связывает с острым кризисом безопасности в Европе.

"В таких условиях общество обычно старается сплотиться вокруг лидера. По крайней мере, дает ему шанс продемонстрировать себя в качестве такового. Макрон активно занимался вопросами Украины. Не сказать, чтобы очень успешно, но допускаю, что эти шаги принесли ему 2–3 дополнительных процента голосов", – отметил Кортунов.

После ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ именно Макрон выступает в качестве некоего символа европейского единства, отметил политолог. При этом Марин Ле Пен, напротив, всегда относилась к категории скептиков Евросоюза, напомнил он. Именно с этим связана обеспокоенность Запада результатами соперницы действующего французского лидера, рассуждает Кортунов.





Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам Если предположить, что Ле Пен станет президентом Франции, баланс сил внутри Европы сразу изменится. И очень резко. Потому что проевропейских политиков такого уровня, как Макрон, в Европе практически не осталось. В этом смысле смена власти во Франции будет означать очень сильный удар по сторонникам европейского единства.

По мнению эксперта, во втором туре шансы Макрона на победу предпочтительнее, чем у Ле Пен. Скорее всего, к соратникам действующего главы Елисейского дворца присоединятся французские левые, сказал Кортунов. "Вероятно, Макрон им не очень нравится, но Ле Пен не нравится им еще больше. А Ле Пен, наверное, сможет привлечь к себе голоса крайне правых, но их меньше", – объяснил политолог.

В итоге все будет зависеть от того, кто из кандидатов сможет привлечь наибольшее количество своих сторонников на избирательные участки, обратил внимание Кортунов. "Если Макрону удастся поддержать политическую активность центристов и левых, тогда он почти гарантированно побеждает. Если ему это не удастся, а Марин Ле Пен, наоборот, приведет на избирательные участки максимальное число своих сторонников, то возможны сюрпризы", – дал расклады эксперт.

Для России на данный момент не принципиально, кто из кандидатов в итоге одержит победу, убежден Кортунов. И Макрон, и Ле Пен осуждают проведение специальной военной операции на Украине, а в стране сильны антироссийские настроения, подчеркнул он. По этой причине оба кандидата вынуждены дистанцироваться от Москвы, сказал эксперт.





Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам Главный вопрос – какой Евросоюз выгоден России. Если мы хотим иметь дело с сильным ЕС, Макрон предпочтительнее, поскольку он будет двигать Европу в этом направлении. А если, как считают некоторые аналитики, России выгоден слабый и разрозненный Евросоюз, то нам интереснее Ле Пен. Она будет своей деятельностью в какой-то степени расшатывать ЕС.

Не стоит забывать, что Макрон как победитель президентских выборов выгоден не только Евросоюзу, но и США, подчеркнул в беседе с Москвой 24 ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Действующий глава Пятой республики плотно ассоциируется с глобалистскими либеральными элитами, отметил он. "А Ле Пен так или иначе является более-менее пророссийским политиком. Поэтому, с точки зрения США, ставка делается на Макрона", – считает Блохин.

При этом далеко не факт, что в случае победы Марин Ле Пен не откажется от своего курса в отношении России, продолжает эксперт. Какого бы президента ни выбрали французы, общая политика Парижа в отношении Москвы под давлением США и Евросоюза не изменится, спрогнозировал политолог.





Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Франция – это страна, которая, несмотря на некоторые возникающие противоречия в отношениях с Западом, остается в сфере его влияния. А у России с Западом крайне проблематичные отношения. Поэтому вряд ли у Франции как одной из западных стран будет много пространства для маневра в отношениях с Россией.

Надежды России на независимый от США Евросоюз потерпели крах, страны ЕС устраивает роль сателлитов Белого дома, констатировал Блохин. В этой связи их русофобская реакция неудивительна. Поэтому, даже если Марин Ле Пен сумеет победить во втором туре, ее курс в плане отношений с Россией в итоге будет существенно скорректирован, сказал политолог.

