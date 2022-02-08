Ле Пен назвала ошибкой ведение холодной войны против Путина

Фото: AP/TASS/Michel Euler

Баллотирующаяся на пост президента Франции Марин Ле Пен считает ошибкой ведение холодной войны против Владимира Путина. Об этом она заявила в интервью телеканалу BBC.

Она отметила, что в сфере геополитики нет друзей, только союзники. По ее мнению, холодная война против Путина подталкивает российского лидера к сближению с Китаем и созданию новой империи, существование которой не в интересах Европы.

Ле Пен подчеркнула, что Парижу необходимо поддерживать дипломатические отношения с Москвой. При этом она призвала сохранять равную дистанцию от США и России.

"Я выступаю в защиту суверенитета Украины, но <...> я совсем не верю, что Россия хочет вторгнуться в Украину. <...> Если это случится, я буду выступать за суверенитет Украины", – пояснила Ле Пен.

Она добавила, что угрозы президента США Джо Байдена показывают его слабое политическое положение.

"Сейчас мы наблюдаем, как США подталкивают Украину к идее вступления в НАТО, чтобы можно было развернуть вооруженные силы. Таким образом, Россия в ответ стягивает войска к их границам с Украиной. Это что-то вроде психологической войны, действия по сдерживанию, которых я бы хотела избежать", – заключила Ле Пен.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила власти Украины, Великобритании и США с героями советской комедии "Кавказская пленница". Захарова вспомнила известную сцену из фильма Леонида Гайдая, в которой персонажи Балбес и Бывалый за руки держат вырывающегося Труса.

