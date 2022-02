Захарова сравнила Украину, Британию и США с Трусом, Балбесом и Бывалым

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила власти Украины, Великобритании и США с героями советской комедии "Кавказская пленница". Такую аналогию она провела в эфире Первого канала.

Захарова вспомнила известную сцену из фильма Леонида Гайдая, в которой персонажи Балбес и Бывалый за руки держат вырывающегося Труса.

"Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, а за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой – Лондон", – пояснила представитель МИД РФ.

Ранее Захарова заявила, что представителей НАТО можно называть "натистами" после фейков о псевдоагрессии России в отношении Украины.

Сообщения о возможной угрозе со стороны РФ и запланированном вторжении на территорию Украины регулярно звучат в зарубежных СМИ. Так, агентство Reuters и газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что в настоящий момент Россия якобы содержит на границе 70% боевой мощи для полномасштабного вторжения на Украину, а совокупное число жертв в случае конфликта может составить 85 тысяч человек.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, оценивая данное утверждение, назвал его еще одним шедевром американской пропагандистской войны.