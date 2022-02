Захарова назвала представителей НАТО "натистами" из-за фейков о России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представителей НАТО можно называть "натистами" после фейков о псевдоагрессии России в отношении Украины.

"Много чести называть их "натовцы". Натисты они после того, что устроили", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сообщения в зарубежной прессе о том, что Россия якобы на 70% готова к вторжению на Украину, являются еще одним шедевром американской пропагандистской войны.

Накануне агентство Reuters и газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что в настоящий момент Россия якобы содержит на границе 70% боевой мощи для полномасштабного вторжения на Украину, а совокупное число жертв в случае конфликта может составить 85 тысяч человек.

За день до этого агентство Bloomberg выпустило на своем сайте новость с заголовком о вторжении России на Украину, а затем признало ошибку и удалило ее.