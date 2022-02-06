В МИД РФ заявили, что статья Bild про Украину перешла все границы морали и этики

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью немецкого таблоида Bild про якобы имеющийся у России план по присоединению Украины.
"Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнеров. На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики", – сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Ранее Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у РФ плане по присоединению Украины к Союзному государству. Издание утверждает, что вторжение намечено на февраль или март, а в случае успешной военной фазы Москва приступит к созданию марионеточного пророссийского правительства.
До этого агентство Bloomberg выпустило на своем сайте новость с заголовком о вторжении России на Украину, а затем признало ошибку и удалило ее. В редакции объяснили, что произошла непреднамеренная публикация одного из заготовленных на гипотетическую ситуацию заголовков. Как позднее заявила Мария Захарова, такие публикации являются преступлением против планеты.
Bild перешел все границы морали публикацией о планах России захватить Украину – МИД РФ
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