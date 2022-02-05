Захарова прокомментировала публикации западных СМИ о "вторжении" РФ на Украину

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала преступлением против планеты публикации западных СМИ о том, что Россия якобы готовится вторгнуться на Украину. Об этом она заявила в эфире "Радио России".
По ее словам, это уже даже не пропаганда, которая имеет зерно, связанное с продвижением своей позиции.
"Но это уже даже не плохая пропаганда, когда ты используешь СМИ для достижения своих целей, это страшное преступление против нашей планеты, которое совершается под эгидой западного мейнстрима", – сказала Захарова.
Ранее немецкое издание Bild опубликовало доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у РФ "плане" по присоединению Украины к Союзному государству. Издание утверждает, что "вторжение" намечено на февраль или март и в случае успешной военной фазы приступит к созданию "марионеточного пророссийского правительства".
Кроме того, агентство Bloomberg выпустило на своем сайте новость с заголовком о вторжении России на Украину, а затем признало ошибку и удалило ее. В редакции объяснили, что произошла непреднамеренная публикация одного из заготовленных на гипотетическую ситуацию заголовков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ошибочную публикацию. По словам представителя Кремля, это демонстрирует то, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, идущими из Вашингтона, Лондона и других городов.
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