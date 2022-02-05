Bild опубликовал "план" России по присоединению Украины

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Немецкое издание Bild опубликовало доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у РФ "плане" по присоединению Украины к Союзному государству.

Издание утверждает, что "вторжение" намечено на февраль или март и в случае успешной военной фазы приступит к созданию "марионеточного пророссийского правительства". По данным СМИ, РФ планирует осаждать города, избрать новую лояльную Раду и даже организовать специальные лагеря для сопротивляющихся, списки которых якобы уже готовятся.

В материале говорится, что в итоге появится Союзное государство, в которое войдут Россия, Белоруссия и Украина.

В российском диппредставительстве заявили Bild, что опубликованный "план" является странной смесью слухов и спекуляций, который дипломаты не будут комментировать принципиально.



Агентство Bloomberg ранее выпустило на своем сайте новость с заголовком о вторжении России на Украину, а затем признало ошибку и удалило ее. В редакции объяснили, что произошла непреднамеренная публикация одного из заготовленных на гипотетическую ситуацию заголовков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ошибочную публикацию. По словам представителя Кремля, это демонстрирует то, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, идущими из Вашингтона, Лондона и других городов.