Британская газета опубликовала интервью украинской снайперши, обещавшей убивать в Донбассе

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Британская газета The Sun опубликовала интервью украинской снайперши Елены Белозерской. В беседе с журналистами она заявила, что собирается убивать людей в Донбассе.
"Ветеран – доброволец Елена, на счету которой как минимум 10 подтвержденных убийств, сказала The Sun, что без колебаний убьет снова, если войска Владимира Путина вторгнутся", – говорится в публикации.
В интервью Белозерская заявила, что, по ее мнению, моральные страдания из-за убийства были придуманы людьми, далекими от войны.
Также была опубликована видеозапись, на которой, как утверждает издание, женщина стреляет в ополченцев в Донбассе. В частности, в ролике показан вид через оптический прицел винтовки в ночное время. Помимо этого, слышны женский и мужской голоса. Затем в поле зрения появляются люди и раздается несколько выстрелов.
По информации газеты, видео было снято якобы в 2017 году в Донбассе. В публикации также утверждается, что на момент съемки Белозерская была добровольцем, а позже вступила в ряды морской пехоты Украины.
Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украина уже применила в Донбассе полученное от Запада оружие, обстреляв подстанцию в подконтрольной Донецкой народной республике Еленовке.
По ее словам, электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров. Никонорова также выразила мнение, что поставки западного оружия на Украину ведут к все новым обстрелам в Донбассе.
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